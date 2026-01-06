Olimpijasko će biti drastično oslabljen.
OGROMAN PROBLEM ZA CRVENO-BELE! Srpski as van stroja za derbi
Srpski košarkaš i član Olimpijakosa Nikola Milutinov propustiće zbog povrede utakmicu 20. kola Evrolige protiv Fenerbahčea, prenose danas grčki mediji.
Kako navodi Sport24, Milutinov će biti odsutan zbog povrede kvadricepsa, a neizvesno je da li će igrati i Frenk Nilikina zbog problema sa potkolenicom.
Novi košarkaš Olimpijakosa Tajrik Džons neće biti u konkurencijij za utakmicu protiv Fenerbahčea, kao ni Tajson Vord, koji se još uvek oporavlja od povrede.
Utakmica između Fenerbahčea i Olimpijakosa igraće se večeras od 18.45 časova u Istanbulu.
Fenerbahče je trećeplasirani na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i šest poraza, dok se Olimpijakos nalazi na sedmom mestu sa učinkom 11-7.
