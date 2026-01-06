Slušaj vest

Košarkaši Fenerbahčea savladali su Olimpijakos u Istanbulu 88:80 (18:22, 18:18, 26:22, 26:18) u derbiju 20. kola Evrolige.

Fenerbahče je posle ove pobede na skoru 13-6 i deli treću poziciju na tabeli, dok je Olimpijakos sedmi sa skorom 11-8.

Gosti su vodili većim delom prvog poluvremena i praktično do finiša treće četvrtine, kada je domaćin preokrenuo.

Boldvin i Taker su postigli po 17 poena, Boston 14, Meli 11, a Hol 10 u pobedničkom timu.

Kod gostiju Vezenkov je postigao 24 poena, Hol 16, a Dorsi i Furnije po 15.

