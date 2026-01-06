"Daleko je to još. Što se tiče ABA lige, KLS-a tu su pretendenti za titule i kvalitetniji u odnosu na ostale. Jedino može da poremeti Dubai, kao i Budućnost, koja igra dobro u Evrokupu i videćemo da li će da se pojača, što može dodatno da joj ta na samopouzdanju. Što se tiče Evrolige, mislim da Crvena zvezda ima realne šanse za nešto. Deveto i deseto mesto i domaći teren u plej-inu bila bi dobra pozicija za Zvezdu, dok bi plej-of defintivno popravio rezultat od prošle sezone i bio velika stvar za njih. Pričati u ovom momentu o nekom fajnal-foru nije realno, ali nikad ne znamo šta može da se desi. Što se tiče Partizana, po meni je to završena sezona. U narednih 19 utakmica napraviti niz od 12 ili 13 pobeda je dosta nerealno. Opet, znamo da košarka može biti nepredvidiva, pa da ostavimo neki promil nade za nas koji navijamo za Partizan", izjavio je Lončar.