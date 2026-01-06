Pored Lakića, Partizan ne može da računa ni na Dvejna Vašingtona
Evroliga
UDARAC ZA PARTIZAN UOČI GOSTOVANJA MONAKU: Nova povreda zadesila crno-bele, i to na poslednjem treningu
Košarkaški klub Partizan dodatno je oslabljen uoči večerašnjeg gostovanja Monaku u Evroligi.
Arijan Lakić Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Starsport
U utakmici 20. kola, u kojoj crno-beli gostuju od 19.30 časova, trener Đoan Penjaroja neće moći da računa na Arijana Lakića.
Kako saznaje Meridian sport, Lakić je povredio rame na poslednjem treningu održanom u ponedeljak uveče u Kneževini.
U prvi mah nije bilo poznato koliko je povreda ozbiljna, ali je jutros bilo očigledno da Lakić neće moći da zaigra.
Pored Lakića, Partizan ne može da računa ni na Dvejna Vašingtona, koji je ostao u Beogradu zbog povrede.
