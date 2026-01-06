Ubedljivi porazi večitih rivala od Monaka i Valensije
EVROLIGA
CRNO BADNJE VEČE SRPSKE KOŠARKE: Ovako izgleda tabela Evrolige posle sramotnih poraza Crvene zvezde i Partizana
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana doživeli su ubedljive poraze u utakmicama 21.kola Evrolige.
Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Vidi galeriju
Zvezda je na svom terenu poražena od Valensije rezultatom 89:106, dok je Partizan doživeo još jedan poraz na gostovanju Monaku rezultatom 101:84.
Evo kako izgleda tabela Evrolige nakon ubedljivih poraza večitih rivala:
Пласман обезедио Sofascore
Partizan je ostao prikovan za poslednje mesto na tabeli sa učinkom 6-14, dok je Zvezda na desetom mestu sa skorom 11-9, poslednjem koje vodi u razigravanje.
1 · Reaguj
Komentariši