Košarkaši Crvene zvezde i Partizana doživeli su ubedljive poraze u utakmicama 21.kola Evrolige.

Zvezda je na svom terenu poražena od Valensije rezultatom 89:106, dok je Partizan doživeo još jedan poraz na gostovanju Monaku rezultatom 101:84.

Evo kako izgleda tabela Evrolige nakon ubedljivih poraza večitih rivala:



Пласман обезедио Sofascore

Partizan je ostao prikovan za poslednje mesto na tabeli sa učinkom 6-14, dok je Zvezda na desetom mestu sa skorom 11-9, poslednjem koje vodi u razigravanje.

Džared Batler za pobedu Crvene zvezde protiv Virtusa Izvor: Arena Sport