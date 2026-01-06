Zvezda je 10. na tabeli sa 11 pobeda i devet poraza, a Valensija je prva sa 14 pobeda i šest poraza.
ZVEZDA NOKAUTIRANA U PIONIRU - NAVIJAČI BESNI: Obradović na žestokom udaru, a pominje se i Janis
Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od Valensije 89:106 (20:34, 17:20, 27:23, 25:29), u utakmici 20. kola Evrolige.
Navijači su imali šta da napišu na društvenim mrežama posle novog poraza.
