Evroliga
PARTIZAN ZAKUCAN ZA DNO - PENJAROJA SUMIRAO UTISKE: Ovo su prve reči trenera crno-belih posle poraza od Monaka
Košarkaši Partizana u 20. kolu Evrolige poraženi su od Monaka sa 101:84.
Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja izneo je prve utiske posle novog poraza.
"Veoma je komplikovana utakmica, igrali smo loše prvo poluveme. U trećem periodu je to bilo mnogo bolje, ali ne nemoguće ovde igrati bez adekvatne energije", rekao je Penjaroja.
Košarkaši Partizana će u narednom kolu Evrolige, u petak, gostovati Barseloni, dok će Monako dan ranije u goste Valensiji.
