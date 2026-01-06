Slušaj vest

Košarkaši Partizana u 20. kolu Evrolige poraženi su od Monaka sa 101:84.

Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja izneo je prve utiske posle novog poraza.

"Veoma je komplikovana utakmica, igrali smo loše prvo poluveme. U trećem periodu je to bilo mnogo bolje, ali ne nemoguće ovde igrati bez adekvatne energije", rekao je Penjaroja.

Košarkaši Partizana će u narednom kolu Evrolige, u petak, gostovati Barseloni, dok će Monako dan ranije u goste Valensiji.

