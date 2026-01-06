Raspad Zvezde u Pioniru.
Evroliga
ZVEZDA RAZBIJENA USRED BEOGRADA - OBRADOVIĆ PORUČIO: Bilo bi teško za bilo koju ekipu večeras...
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Valensije sa 89:106 u dvorani "Aleksandar Nikolić" u okviru 20. kola Evrolige.
Trener crveno-belih Saša Obradović izneo je prve utiske.
"Igrali su odlično, sa mnogo samopouzdanja, i bilo bi teško za bilo koju ekipu večeras da se nosi sa ovakvom igrom Valensije", poručio je Obradović.
