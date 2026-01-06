Slušaj vest

Košarkaši Partizana doživeli su novi poraz u Evroligi.

1/3 Vidi galeriju Nikola Mirotić i Džabari Parker Foto: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / AFP / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

U okviru 20. kola, crno-beli su izgubili od Monaka rezultatom 101:84.

Jedan od junaka pobede bio je Nikola Mirotić, koji je postigao 13 poena, a sa indeksom 18 bio MVP utakmice.

Po završetku utakmice španski košarkaš crnogorskog porekla, pričao je o Božiću.

"Iskreno, moje misli večeras su bile usmerene samo ka Božiću. Večeras mi slavimo Božić. U ponoć imamo liturgiju. Možda zvuči neobično da pričam o Bogu posle utakmice. Želim svima mnogo zdravlja. Žurim u crkvu. Mir Božji, Hristos se rodi", poručio je Mirotić.

Košarkaš Monaka, ipak je morao da kaže rečenicu-dve o samoj utakmici.

"Ponosan sam na svoj tim. Igrali smo kompletnu utakmicu veoma dobro, napadački sjajno. Imamo jako tešku utakmicu u četvrtak, i okrećemo se njoj."