Košarkaši Partizana doživeli su novi poraz u Evroligi.

 U okviru 20. kola, crno-beli su izgubili od Monaka rezultatom 101:84.

Jedan od junaka pobede bio je Nikola Mirotić, koji je postigao 13 poena, a sa indeksom 18 bio MVP utakmice.

Po završetku utakmice španski košarkaš crnogorskog porekla, pričao je o Božiću.

"Iskreno, moje misli večeras su bile usmerene samo ka Božiću. Večeras mi slavimo Božić. U ponoć imamo liturgiju. Možda zvuči neobično da pričam o Bogu posle utakmice. Želim svima mnogo zdravlja. Žurim u crkvu. Mir Božji, Hristos se rodi", poručio je Mirotić.

Košarkaš Monaka, ipak je morao da kaže rečenicu-dve o samoj utakmici.

"Ponosan sam na svoj tim. Igrali smo kompletnu utakmicu veoma dobro, napadački sjajno. Imamo jako tešku utakmicu u četvrtak, i okrećemo se njoj."

