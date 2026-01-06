Slušaj vest

Košarkaši Reala posle preokreta savladali su u 20. kolu Asvel u Lionu rezultatom 80:69 (17:18, 19:23, 20:20, 24:8).

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 Madriđani su stigli do 12. pobede i tako napredovali na tabeli. Francuzi su upisali 14. poraz, a uz šest pobeda, nalaze se na pretposlednjem 19. mestu.

Asvel je vodio većim delom utakmice, ali su gosti sjajnom poslednjom četvrtinom stigli do vrednog trijumfa.

Madriđane su do pobede predvodili Lajls sa 21 poenom, Kampaco sa 15 poena i Tavares sa 12 poena.

U timu iz Liona, najefikasniji su bili Votson sa 14 poena i Ertel sa 12 poena.

Asvel u 21. kolu u petak gostuje Baskoniji, a Real u četvrtak dočekuje Makabi.

Ne propustiteEvroligaZVEZDA RAZBIJENA USRED BEOGRADA - OBRADOVIĆ PORUČIO: Bilo bi teško za bilo koju ekipu večeras...
Saša Obradović
Evroliga"TOLIKO SU KATASTROFALNI DA SU SUDIJE OSTALE NEPRIMEĆENE" Kod Partizana ništa novo - Grobari se već navikli
KK Partizan
EvroligaMIROTIĆ SRUŠIO PARTIZAN, PA PORUČIO: Večeras sam razmišljao samo o Božiću! Žurim u crkvu
Nikola Mirotić
EvroligaPARTIZAN ZAKUCAN ZA DNO - PENJAROJA SUMIRAO UTISKE: Ovo su prve reči trenera crno-belih posle poraza od Monaka
Đoan Penjaroja

Skariolo besan na meču Zvezde i Reala Izvor: Kurir