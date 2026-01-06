Madriđane su do pobede predvodili Lajls sa 21 poenom, Kampaco sa 15 poena i Tavares sa 12 poena
Evroliga
REAL SE SPASAO U LIONU: Asvel bio nadomak senzacije protiv Madriđana
Slušaj vest
Košarkaši Reala posle preokreta savladali su u 20. kolu Asvel u Lionu rezultatom 80:69 (17:18, 19:23, 20:20, 24:8).
Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Madriđani su stigli do 12. pobede i tako napredovali na tabeli. Francuzi su upisali 14. poraz, a uz šest pobeda, nalaze se na pretposlednjem 19. mestu.
Asvel je vodio većim delom utakmice, ali su gosti sjajnom poslednjom četvrtinom stigli do vrednog trijumfa.
Madriđane su do pobede predvodili Lajls sa 21 poenom, Kampaco sa 15 poena i Tavares sa 12 poena.
U timu iz Liona, najefikasniji su bili Votson sa 14 poena i Ertel sa 12 poena.
Asvel u 21. kolu u petak gostuje Baskoniji, a Real u četvrtak dočekuje Makabi.
Reaguj
Komentariši