Košarkaši Hapoela savladali su na svom terenu Dubai u 20. kolu Evrolige rezultatom 85:60 (17:24, 19:17, 33:13, 16:6).

Vasa Micić, Hapoel Foto: Ivan S Ivanov / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot

 Izraelci su upisali 14. pobedu i vratili se na vrh tabele Evrolige. Isti učinak ima i Valensija, ali nešto slabiju koš-razliku.

Dubai je doživeo 11. poraz, a sa devet pobeda se nalazi na 13. mestu.

U tim Hapoela se vratio Vasa Micić i odmah zablistao. Srpski reprezentativac je postigao 19 poena za 28 minuta. Jedini efikasniji od njega u pobedi bio je Blekni sa 25 poena.

Kod gostiju Filip Petrušev je postigao 13 poena, Bejkon 11, a Aleksa Avramović osam.

Hapoel će utakmicu 21. kola protiv Pariza odigrati 3. marta.

Dubai u četvrtak dočekuje Fenerbahče.

