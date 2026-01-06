Izraelci su upisali 14. pobedu i vratili se na vrh tabele Evrolige
Evroliga
MICIĆ SE VRATIO NA TEREN I URNISAO DUBAI: Hapoel dobio drugo poluvreme 30 razlike i vratio se na vrh tabele Evrolige
Slušaj vest
Košarkaši Hapoela savladali su na svom terenu Dubai u 20. kolu Evrolige rezultatom 85:60 (17:24, 19:17, 33:13, 16:6).
Vasa Micić, Hapoel Foto: Ivan S Ivanov / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot
Vidi galeriju
Izraelci su upisali 14. pobedu i vratili se na vrh tabele Evrolige. Isti učinak ima i Valensija, ali nešto slabiju koš-razliku.
Dubai je doživeo 11. poraz, a sa devet pobeda se nalazi na 13. mestu.
U tim Hapoela se vratio Vasa Micić i odmah zablistao. Srpski reprezentativac je postigao 19 poena za 28 minuta. Jedini efikasniji od njega u pobedi bio je Blekni sa 25 poena.
Kod gostiju Filip Petrušev je postigao 13 poena, Bejkon 11, a Aleksa Avramović osam.
Hapoel će utakmicu 21. kola protiv Pariza odigrati 3. marta.
Dubai u četvrtak dočekuje Fenerbahče.
Reaguj
Komentariši