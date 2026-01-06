Slušaj vest

Košarkaši Armanija iz Milana savladali su Panatinaikos u Atini 87:74 (15:20, 23:23, 23:15, 26:16) u meču 20. kola Evrolige.

"Manekeni" iz Milana su upisali 10. pobedu i stigli do 11. pozicije na tabeli.

Panatinaikos je doživeo osmi poraz, drugi uzastopni, a sa 12 pobeda je na deobi petog mesta.

Domaći tim se nije trgao posle poraza od Olimpijakosa na svom terenu, i prilično kritičkog istupa vlasnika Dimitrisa Janakopulosa.

Armoni Bruks je sa 24 poena predvodio goste do pobede. Braun je upisao 17 poena, Nibo je postigao 16 poena, a Ledej 10. Marko Gudurić je postigao sedam poena.

Kod domaćina Ernangomez je postigao 17 poena, Holms 14, Slukas 13, a Nan 10.

Panatinaikos u četvrtak dočekuje Virtus, a Armani dan kasnije dočekuje Efes.

