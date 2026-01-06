Italijani su prekinuli niz od čak osam uzastopnih poraza od litvanskog tima
IVANOVIĆ VODI VIRTUS KA DOIGRAVANJU: Italijani prekinuli prokletstvo protiv Žalgirisa
Košarkaši Virtusa zabeležili su desetu pobedu u Evroligi.
"Crno-beli" iz Bolonje su na svom parketu u utakmici 20. kola savladali Žalgiris rezultatom 83:79 (25:22, 18:12, 20:22, 20:23).
Italijani su time prekinuli niz od čak osam uzastopnih poraza od litvanskog tima.
Žalgiris je doživeo deveti poraz, a ima 11 pobeda.
U timu trenera Duška Ivanovića najefikasniji su bili Alston sa 20 oena, Morgan sa 15, Vildoza sa 12 i Edvards i Nijang sa po 11 poena.
Kod gostiju, Tubelis je postigao 22 poena, Rajt 19, Vilijams-Gos 17, a Fransisko 10.
Virtus za dva dana gostuje Panatinaikosu, a Žalgiris u petak dočekuje Crvenu zvezdu.
