Slušaj vest

Košarkaši Barselone su kao domaćini pobedili Makabi iz Tel Aviva sa 93:83 (32:19, 24:25, 21:19, 16:20) u 20. kolu Evrolige.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Španci su tako upisali 13. trijumf u Evroligi i nalaze se na deobi treće pozicije.

Makabi je doživeo 12. poraz, a sa osam pobeda zauzima 14. mesto.

Tornike Šengelija je predvodio Barselonu sa 22 poena, Nikolas Laprovitola je dodao 14, a Kevin Panter 12 poena.

U izraelskom timu najefikasniji je bio Tamir Blat sa 17 postignutih poena.

Barselona u petak dočekuje Partizan, a Makabi dan ranije gostuje Realu.

Ne propustiteEvroligaIVANOVIĆ VODI VIRTUS KA DOIGRAVANJU: Italijani prekinuli prokletstvo protiv Žalgirisa
Duško Ivanović
EvroligaMICIĆ SE VRATIO NA TEREN I URNISAO DUBAI: Hapoel dobio drugo poluvreme 30 razlike i vratio se na vrh tabele Evrolige
Vasa Micić, Hapoel
EvroligaJANAKOPULOS PRED NERVNIM SLOMOM: Armani deklasirao Panatinaikos usred Atine
Armani Milano, Evroliga
EvroligaREAL SE SPASAO U LIONU: Asvel bio nadomak senzacije protiv Madriđana
Teo Maledon

Partizan - Barselona, izlazak igrača na teren Izvor: Kurir