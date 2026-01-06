Slušaj vest

Valensija je demonstrirala silu u Pioniru i pokazala da nije slučajno lider Evrolige. Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener crveno-belih Saša Obradović.

Prvo je čestitao pobedu rivalu.

"Čestitam Valensiji. Zaslužili su da pobede. Danas su dominirali utakmicom od starta. Počeli smo drugo poluvreme agresivno, ali to nije bilo dovoljno. Ovaj tim Valensije je odigrao neverovatnu utakmicu. To je jedan od timova koji je dominirao u meču sa nama“, rekao je Saša Obradović.

Upitan je o taktici za meč.

"U pripremi utakmice smo imali plan da se prilagodimo njihovoj igri i da ih usporimo preuzimanjima. To smo koristili i u Valensiji i primili smo som 27 poena na tu vrstu odbrane. Naravno, Šemi Odželej je sa te pozicije bolji nego Motejunas i Izundu. Promenili smo odbranu u drugom poluvremenu i to je donekle dalo rezultat, ali Valensija se adaptirala na svaku našu zamisao i rekao bih da su na početku utakmice kažnjavali naše konfuzne napade. Morali smo sa više plana da napadamo."

Dvaput se Zvezda vraćala u igru na -4, ali je dvaput Valensija uspevala da se vrati na veliku prednost.

„Rekao bih da nam je nedostajalo strpljenje. Neke izgubljene lopte su nas koštale jer su iz tih izgubljenih lopti oni imali lake poene. Kad dobiju lake poene, onda je nama sve teže kada je u pitanju šut za tri poena. Pričali smo da treba da delimo loptu više i da je ne zadržavamo na istom mestu. Nije to prvi put doživljeno i o tome moramo da pričamo i na tome da radimo. Ne sme lopta da se zadržava na jednom mestu. Možda nam je više strpljenja u napadu nedostajalo da bismo kontrolisali ritam. Igrali smo u njihovom ritmu, a nije trebalo tako da igramo.“