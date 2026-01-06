Slušaj vest

Zvezda je tako upisala deveti poraz u elitnom takmičenju uz 11 pobeda.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Valensija je potvrdila lidersku poziciju na tabeli i sada ima skor 14-6.

Svoje utiske posle meča izneo je jedan od najboljih igrača Zvezda Čima Moneke.

Moneke je dosta raspravljao sa arbitrima, negodovao, baš kao i navijači u "Pioniru" ove večeri.

"Ako kažem šta mi je na umu, uzeće mi celu mesečnu platu", rekao je Moneke i dodao:

"Kada se penzionišem ili odem iz Evrolige, reći ću šta mislim, kunem se Bogom. Ovo nije utakmica koju ću se sećati".

Valensija je protutnjala Beogradom i slavila sa 106:89.

"Navijači su uradili neverovatan posao. Ovacije koje su nam priredili na poluvremenu su nas inspirisale, zahvalan sam na tome. Ponovo pokajumemo da možemo da igramo sa bilo kim ako igramo odbranu i da možemo da izgubilo od bilo koga kad ne igramo odbranu. Očigledno da je Valensija poseban tim. Dokazali su da su posebni. Nisu šala, nisu slučajnost. To rade svima ako dođete nespremni. Nismo bili spremni"