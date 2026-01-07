"GLEDAM SAŠU OBRADOVIĆA I NJEGOV GOVOR TELA - ZNAM ŠTA MISLI" Vlade Đurović u svom stilu analizirao bolan poraz Zvezde: Nezadovoljan sam!
Iskusni košarkaški stručnjak i analitičar "Arene sport", Vlade Đurović, analizirao je poraz Crvene zvezde u 20. kolu Evrolige.
Podsetimo, Zvezda je pred svojim navijačima poražena od Valensije rezultatom 106:89.
Đurović smatra da su crveno-beli "premekano" ušli u ovaj meč.
"Zvezda je primila 76 od Valensije u Valensiji, a sada 106. Dakle, 30 poena više. Očekivao sam da će Zvezda ući ratnički u meč kao u treću četvrtinu, sudije tu propuste da sviraju faul, nastane ludilo", kaže Đurović i dodaje:
"Odigrala je Zvezda mekano prvo poluvreme, rekao sam pred meč da ovaj trener ide na stotku, ali Zvezda ne može da ubaci toliko. Pobedila bi sa ovim brojem poena bilo koga, ali ne može Valensiju sa ovakvom odbranom. Nijedan igrač Zvezde nije bio razigran u prvom delu, u drugom je počeo Nvora da pogađa, a ne može da pobedi nikoga ako on i Batler ne pogađaju trojke".
Zvezda trenutno ima skor 11-9, a u narednoj rundi odmeriće snage sa Žalgirisom u Kaunasu.
"Gledam Sašu Obradovića i njegov govor tela, misli da ima još 19 utakmica, ali ako se izgubi od Žalgirisa, ode on na pobedu više, Armani je dobio PAO i prišao na pobedu Zvezdi, tu je i Virtus... Ideš na četiri gostovanja zaredom, Žalgiris, Virtus, Armani, a ako izgubi i jednu i drugu utakmicu, eto ih, stigli su. Govorili smo da će da padaju Valensija i Hapoel, ali ne padaju. Veoma je teška situacija. Nezadovoljan sam, ali istovremeno da kažem da ne mogu da budem ljut, jer nije da se igrači nisu borili i da si imao nezainteresovan tim, ali nije bilo dobro, postave nisu bile dobro komponovane. Uvek je nešto i neko falilo", zaključio je Vlade Đurović.