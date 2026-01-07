"Odigrala je Zvezda mekano prvo poluvreme, rekao sam pred meč da ovaj trener ide na stotku, ali Zvezda ne može da ubaci toliko. Pobedila bi sa ovim brojem poena bilo koga, ali ne može Valensiju sa ovakvom odbranom. Nijedan igrač Zvezde nije bio razigran u prvom delu, u drugom je počeo Nvora da pogađa, a ne može da pobedi nikoga ako on i Batler ne pogađaju trojke".

"Gledam Sašu Obradovića i njegov govor tela, misli da ima još 19 utakmica, ali ako se izgubi od Žalgirisa, ode on na pobedu više, Armani je dobio PAO i prišao na pobedu Zvezdi, tu je i Virtus... Ideš na četiri gostovanja zaredom, Žalgiris, Virtus, Armani, a ako izgubi i jednu i drugu utakmicu, eto ih, stigli su. Govorili smo da će da padaju Valensija i Hapoel, ali ne padaju. Veoma je teška situacija. Nezadovoljan sam, ali istovremeno da kažem da ne mogu da budem ljut, jer nije da se igrači nisu borili i da si imao nezainteresovan tim, ali nije bilo dobro, postave nisu bile dobro komponovane. Uvek je nešto i neko falilo", zaključio je Vlade Đurović.