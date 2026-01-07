Slušaj vest

Peti uzastopni neuspeh doživeo je Partizan u Evroligi, pošto je sinoć u gostima ubedljivo poražen od ekipe Monaka - 101:84.

Srpski košarkaški trener i analitičar "TV Arena Sport", Dragan Jakovljević, žestoko je isprozivao košarkaše Partizana nakon još jedne očajne partije u elitnom takmičenju.

Dragan Jakovljević Foto: Screenshot/TV Arena Sport

"Moram da budem žešći... Objektivno kažem - da li su ti igrači normalni?!To su toliki ugovori, da je to 27-28 miliona evra i da nemamo situaciju da se štiti klub. Očigledno oni petu vezanu utakmicu gube, gube i 20-30 razlike. Čekaju ugovore stranci, sada se Pokuševski i Marinković vratili kao domaći, ispravite me da li je neko tu još danas igrao. Kada će se napraviti da se zaštiti klub, svi kažu gde je plata. Smenjen je trener, došao novi, igrao par utakmica, a peta utakmica je slična. U Valensiji je bio egal, igrali su bolji od Zvezde tamo, što je paradoks. Ovo nije normalno. Šta su uradili, da li su prišli na 11 razlike, primaju 100 puta prodore, zicere, nema saradnje" grmeo je Jakovljević u studiju.

Nije štedeo ni novog trenera crno-belih, španskog stručnjaka Đoana Penjaroju.

1/6 Vidi galeriju Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

"Penjaroja je stigao pre tri nedelje, neka se dovede u red. Izgubiće licencu Partizan u Evroligi, neka se sabere. Navijači koliko to vole, koliko država to plaća, pa neko treba da gleda peti poraz, ako nastave ovako biće ubedljivo zadnji. To može da se razmatra da li će da im daju licencu opet. Sve čovek kaže "evo sad će da krenu". To su na papiru igrači Evrolige, višestruki osvajači, Pejn iz NBA. Da su bili u školi u tri poena, pa ne bi primili toliko. Malo je neodgovorno to. Mora da se kaže na ovaj način i zbog Partizana i zbog ljudi koji se raduju. Sigurno je ovo gledalo par 100.000 navijača, iako je Badnje veče, ovaj klub je nekadašnji šampion Evrope", ističe Jakovljević.

Nije se tu zaustavio poznati trener. Osvrnuo se i na strane igrače koji nose dres Partizana.

"Strani igrači moraju da znaju da dolaze u zemlju evropskih, svetskih prvaka. Nekada je ovde igrao Korać, ova zemlja je napravila čuda, ne sme tako da se prosipa. O utakmici nemam šta da pričam. Šta rade, kako igraju odbranu, opet su primili 100 poena, od Virtusa 21, u Kaunasu 40+ razlike. Neka se dozovu, da im se prikaže u klubu da je to važno. Mora klub da se zaštiti, pre svega zbog Parkera, je li on to nas čašćava da odigra tri puta kontranapad, pa da uzme dva miliona od državnih obveznika ove zemlje. Partizan je veliki klub, mnogo je igrača velikih tu prošlo. Ono na šta oni liče, kako puštaju zicere, kreću sa 15 razlike".

Na pitanje šta trener može da promeni u ovakvoj situaciji, Jakovljević ističe:

"Trener može da promeni tu mnogo, treningom, otkazima, da nisu tu igrači. Tajrik je otišao, on je Zvezdu dobio skokom u napadu, energijom. Trener zna Džabarija, on ovako nije igrao u Barseloni. On igra pet puta gore u Barseloni, a treba da igra bolje. Trener može da odradi sve treningom. Ako već plaćaš, bolje napravi otkaz, guraj mlađe. Uostalom, Partizan je sa tim mlađim igračima bio prvak KLS-a. Kako je prošla Alba, vrtela se sa Spanjolom i Proćidom, i ćao zdravo. Sa ovim završavam, igraju protiv Barselone, a oni dobili Makabi. Ne kažem da ne mogu da dobiju. Otišao je Obradović. Zašto se priča više o tome? Trenirajte 24 sata, budite na terenu kako treba i najtrofejniji klub sa područja Srbije, poštujte, taj dres", poručio je vidno iznervirani Jakovljević.

Kurir sport/Telegraf