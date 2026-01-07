Slušaj vest

Košarkaši Monaka ubedljivo su savladali Partizan u 20. kolu Evrolige (101:84), a srpski košarkaš Nemanja Nedović zabeležio je sedam poena, četiri skoka i jednu asistenciju.

Nakon meča u razgovoru sa srpskim medijima sumirao je utiske.

"Igrali smo dovoljno dobro da bismo pobedili. Nismo bili baš sjajni, imali smo malu pauzu od sedam dana između ove i prethodne utakmice, tako da nam je trebalo malo vremena da uhvatimo ritam na početku. Ali, kad smo krenuli, kontrolisali smo utakmicu do samog kraja" rekao je Nemanja.

Osvrnuo se i na trenutno stanje u Partizanu.

"Težak je trenutak za Partizan. Meni je iskreno žao zbog toga. Jak Partizan je potreban ne samo Srbiji već celoj evropskoj košarci. Nisu u lakoj pozicji. Blizak sam sa Vanjom i Nikom Kalatesom. Pričali smo i nije im lako. Igračima je sigurno najteže. Takva je sezona, nema predaha, već imaju sledeću utakmicu u petak protiv Barselone, a ja im želim da izvuku maksimum od ove sezone koliko je to moguće u ovom trenutku", iskren je Nedović.

Priznao je Nemanja da ga je iznenadio odlazak iz Zvezde.

"Bilo je i meni iznenađenje i bilo mi je teško da se priviknem jer sam došao iz ekipe gde sam bio jedna od prve tri opcije u napadu, ako ne i prva opcija. Ovde imamo puno tih prvih opcija i trebalo mi je vreme da shvatim i pronađem prostor koji mi je protreban i koji mogu da dobijem u ovoj ekipi. Na dobrom sam putu da postignem to, ali je uživanje igrati ovde. Spanulis je do skoro igrao, bio je bek i naša igra je dosta zasnovana na bekovima. Imao sam malu nesreću sa povredom, ali sam se vratio kao da je nije bilo", kaže Nedović.

Kurir sport/B92