Slušali smo godinama priču: Ne možemo s njiima, imaju 5-10 puta veći budžet. I dobro, svi su verovali u to i razumeli da je to razlog zašto večiti ne mogu da budu konkrenti za sam vrh Evrolige.

I onda su došle sezone u kojima Zvezda i Partizan imaju budžete u rangu najmoćnijih evropskih klubova, a rezultat - ostao isti ili je čak i još gori.

Šta Vam je sada alibi?

Promenili su trenere, smenjivaju igrače (milionski plaćenje) kao na traci, a rezultata i dalje nema. Očito je problem daleko dublje prirode.

Partizan dozivljava nezapamćenu bruku gde god da se pojavi u Evroligi. Od tima koji je pred početak sezone bio viđen u top 6, došlo se da toga da su zakucani za dno tabele i da im rivali ko od šale daju 100 poena. Porazi Partizana jednocifrenom razlikom postali su retkost, jer crno-beli služe kao tim protiv kojeg se popravlja koš razlika?!

Epska bruka i sramota.

Što se Crvene zvezde tiče oni su imali jedan sjajan momenat u sezoni, što je bilo kada je Obradović preuzeo ekipu. I to je sve. Tim sada igra ispod svakog nivoa, povremeno bljasne, ali od kontinuiteta više ni traga, ni glasa.

Napravljen je izuzetno širom, milionski plaćen, roster - ali uzalud. Ekipa je blizu ispadanja iz top 10, a četiri naredna gostovanja praktično su ključna i odrediće sudbine u ovoj sezoni kada Zvezda, baš kao i Partizan, ima najveći budžet u istoriji kluba.

Pojurili su večiti za skupim strancima i izgubili potpuno kompas i smisao SRPSKIH KOŠARKAŠKIH KLUBOVA. Lakoverno verovanje da će pet američkih igrača od po milion i po ili dva, doneti rezultat - pokazalo se kao fijasko.

Ideja da ne postoje domaći igrači kojima će se pružiti šanse i u čiji razvoj vredi investirati (ne novac, nego vreme i strpljenje) ne postoji na Malom Kalemegdanu i u Humskoj.

Izgubili su identitet, zaboravili da niko od tih milionera ne oseća taj dres i došli do toga da posle poraza od 20 razlike se ponašaju kao da se ništa nije desilo... "Next game".