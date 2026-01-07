Slušaj vest

Trener Valensije Pedro Martinez ušao je u raspravu sa bogatim vlasnikom Hapoela iz Tel Aviva Oferom Janajem.

Posle ubedljivog trijumfaValensije nad Crvenom zvezdom u Beogradu izraelski milijarder "pecnuo" je Martineza na društvenim mrežama, a trener sjajnog španskog tima mu nije ostao dužan.

- Pozdrav Pedro, nadam se da uživaš na prvom mestu na nekoliko dana, ali sediš na mom mestu - napisao je Janaj.

Usledio je ekspresan odgovor Martineza.

- Imaš bolji tim i najbolji si košarkaški predsednik na svetu. Čestitam - sarkastičan je bio Martinez.

Posle 20 odigranih utakmica Valensija i Hapoel imaju identičan skor 14-6 i nalaze se na deobi prvog mesta na tabeli Evrolige.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com