Prepucavanje trenera Valensije i vlasnika Hapoela.
SPUSTIO BAHATOG MILIONERA KAO NIKO NIKADA! Srušio Zvezdu usred Beograda, pa mu poslao genijalnu poruku
Trener Valensije Pedro Martinez ušao je u raspravu sa bogatim vlasnikom Hapoela iz Tel Aviva Oferom Janajem.
Posle ubedljivog trijumfaValensije nad Crvenom zvezdom u Beogradu izraelski milijarder "pecnuo" je Martineza na društvenim mrežama, a trener sjajnog španskog tima mu nije ostao dužan.
- Pozdrav Pedro, nadam se da uživaš na prvom mestu na nekoliko dana, ali sediš na mom mestu - napisao je Janaj.
Usledio je ekspresan odgovor Martineza.
- Imaš bolji tim i najbolji si košarkaški predsednik na svetu. Čestitam - sarkastičan je bio Martinez.
Posle 20 odigranih utakmica Valensija i Hapoel imaju identičan skor 14-6 i nalaze se na deobi prvog mesta na tabeli Evrolige.
