Slušaj vest

Došao je letos u Crvenu zvezdu iz NBA lige kao najzvučnije pojačanje, ali nije opravdao očekivanja.

Košarkaš Crvene zvezde Devonte Grejem našao se na udaru kritika nakon još jednog lošeg izdanja u Evroligi.

Zvezda je sinoć ubedljivo poražena od Valensije na svom terenu (89:106), Grejem je meč završio bez poena. Za 13 minuta igre šutirao je 0/1 za dva, 0/4 za tri poena, zabeležio skok, asistenciju i dve ukradene lopte.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Na sedam evroligaških utakmica u proseku je postizao svega tri poena - kriminalan učinak za igrača od kog se očekivalo da će biti jedan od lidera tima. Za dva poena do sada je šutirao 1/6, a za tri očajnih 6/24.

Ipak, njegov saigrač Džordan Nvora i dalje veruje u njega.

"Ne možete da sudite o njemu na osnovu ovih nekoliko utakmica, znamo kakav je on igrač, videli ste šta je radio u NBA ligi. Mi ga gledamo na treninzima svakog dana, on je ’ubica’, sjajan je igrač, siguran sam da će se sve poklopiti. Ponekad je nekome potrebno više vremena da se se prilagodi, ali on definitivno zna sa igra", poručio je Nvora.