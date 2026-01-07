Slušaj vest

Scenario koji postaje sve realniji - Željko Obradović i Panatinaikos.

Nakon što je Željko Obradović napustio Partizan, košarkaška javnost sve češće spekuliše o njegovom narednom koraku. Iako je rekao da neće do kraja sezone da preuzme nijedan klub, poziv iz Atine jer onaj kome se teško kaže "ne".

Klub iz Atine prolazi kroz turbulentan period, a rezultati ne prate ulaganja i ambicije. U takvoj situaciji, u Grčkoj se ponovo otvara pitanje povratka čoveka koji je simbol najvećih uspeha „zelenih“.

Ergin Ataman potpuno je izgubio kontrolu nad timom i upali su u ozbiljnu letargiju. Nešto sličano kao i Obradović sa Partizanom.

1/26 Vidi galeriju Željko Obradović Foto: Starsport

Podsećamo, Obradović je sa Panatinaikosom osvojio pet titula prvaka Evrope i ostavio neizbrisiv trag, zbog čega ga navijači i dalje doživljavaju kao prirodno rešenje u kriznim momentima.

Činjenica da je Obradović slobodan trener dodatno podgreva priče. Poznato je da Panatinaikos, kada želi povratak na vrh Evrope, često poseže za velikim imenima – a veće od Željkovog u evropskoj košarci ne postoji.

Da li je u pitanju realna opcija ili samo želja navijača PAO? Videćemo vrlo brzo. Ipak, jedno je sigurno: povratak Željka Obradovića u Panatinaikos bio bi jedan od najvećih potresa na evropskoj košarkaškoj sceni.