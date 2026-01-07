Slušaj vest

KK Partizan se nedavno rastao sa centrom Tajrikom Džonsom koji je prešao u Olimpijakos (uz obeštećenje), dok su crno-beli doveli Tonjea Džekirija.

Tonje Džekiri - bišvi as CSKA Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Džekiri će se naći u timu za meč sa Barselonom koji će igrači Partizana odigrati u 21. kolu Evrolige u tamošnjoj Blaugrani.

I ne samo to, Džekiri će igrati za Partizan i u Podgorici protiv Studentskog centra.

Partizan je u katastrofalnoj seriji poraza u Evroligi i ovo su svakako ohrabrujuće vesti.

 Za crno-bele je stiglo još lepih vesti. Plejmejker Dvejn Vašington ponovo se našao na spisku putnika i igraće i u Španiji i u Crnoj Gori.

Džekiri će debitovati na jako teškom gostovanju, a Vašington se nakon oporavka od bolesti ponovo nalazi na spisku i moći će da pomogne Partizanu.

Partizan je trenutno na skoru 6-14 i na poslednjoj je poziciji u Evroligi.

Meč Barselona - Partizan na programu je u petak od 20.45 časova.

