Nekadašni igrač Crvene zvezde i Panatinaikosa Lorenco Braun, blistao je u pobedi svog tima nad favorizovanim rivalom pošto je postigao 17 poena i dodao pet asistencija.

"Neverovatno je osećati se ponovo ovako. Bilo je kao da sam ponovo u Panatinaikosu – trenirao, takmičio se i zezao sa bivšim saigračima. Oni su moja braća“, rekao je Braun.

Osetilo se u igri Lorenza primesa ličnog.

"Kažete da je ovo bila ‘igra osvete’. Hteo sam da izađem i dam sve od sebe, to radim svaki put, ali bilo je malo ličnije zbog toga kako su stvari protekle prošle godine. Nismo se slagali. Takve stvari se dešavaju”.

Upitan je da li je iskoristio priliku da razgovara sa Erginom Atamanom, odgovorio je uz osmeh.

"Ne, niko sa njim ne razgovara”.