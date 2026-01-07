Slušaj vest

Željko Obradović, najuspešniji evropski košarkaški trener, mogao bi ovog leta da se vrati na mesto uspeha.

Po odlasku iz Partizana, Obradović je uzeo slobodno vreme, ali se gotovo svakodnevno spekuliše o njegovom narednom koraku. Jedan od njih, vrlo realan, je i povratak u Panatinaikos.

Obradović je pet od devet titula Evrolige osvojio sa "Zelenima" iz Atine. Klub u vlasništvu porodice Janakopulos trenutno prolazi kroz turbulentan period. Iako će se F4 Evrolige ovog proleća odigrati upravo u hali Panatinaikosa, trenutno ne deluje da ovaj klub igra na nivou velikog favorita. "Zeleni" su vezali dva poraza, od kojih je posebno bolan onaj od Olimpijakosa, deseti vezani u Evroligi.

Ergin Ataman je izgubio kontrolu nad timom, o čemu je pričao i bivši košarkaš kluba i bivši član Crvene zvezde Lorenco Braun.

A upravo je turski stručnjak indirektno i nagovestio mogućnost da se Obradović vrati na klupu Panatinaikosa.

- Ako na kraju sezone ne osvojimo Evroligu ili prvenstvo, napustiću Atinu - poručio je Ergin Ataman.

Teško da bi Dimitris Janakopulos u tom slučaju na prvom mestu liste želja imao drugo ime, sem imena Željka Obradovića.