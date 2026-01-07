Virtus se oglasio saopštenjem
EVROLIGA
VELIKI PROBLEM ZA DUŠKA IVANOVIĆA: Povredio se Luka Vildoza
Slušaj vest
Košarkaš Virtusa Luka Vildoza propustiće meč 21. kola Evrolige protiv Panatinaikosa zbog povrede.
Luka Vildoza u dresu Crvene zvezde Foto: Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport
Vidi galeriju
"Igrač je posle bola u levoj butini, koji je osetio tokom poslednje četvrtine meča sa Žalgirisom, danas podvrgnut dodatnim lekarskim pregledima. Posle pregleda utvrđeno je da se radi o istezanju mišića prvog stepena. Igrač je več počeo sa terapijom", objavio je klub iz Bolonje.
Virtus je u saopštenju dodao da će meč protiv Panatinaikosa da propusti i Aliju Dijara, dok će Muhamet Dijuf biti spreman za duel u Atini.
U toku je "dupla nedelja" u Evroligi, pa će Panatinaikos i Virtus igrati već u četvrtak od 20.15 časova u Atini.
Tim Duška Ivanovića se nalazi na 11. mestu na tabeli Evrolige sa po 10 pobeda i poraza.
Reaguj
Komentariši