Košarkaš Virtusa Luka Vildoza propustiće meč 21. kola Evrolige protiv Panatinaikosa zbog povrede.

"Igrač je posle bola u levoj butini, koji je osetio tokom poslednje četvrtine meča sa Žalgirisom, danas podvrgnut dodatnim lekarskim pregledima. Posle pregleda utvrđeno je da se radi o istezanju mišića prvog stepena. Igrač je več počeo sa terapijom", objavio je klub iz Bolonje.

Virtus je u saopštenju dodao da će meč protiv Panatinaikosa da propusti i Aliju Dijara, dok će Muhamet Dijuf biti spreman za duel u Atini.

U toku je "dupla nedelja" u Evroligi, pa će Panatinaikos i Virtus igrati već u četvrtak od 20.15 časova u Atini.

Tim Duška Ivanovića se nalazi na 11. mestu na tabeli Evrolige sa po 10 pobeda i poraza.