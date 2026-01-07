Slušaj vest

Najefikasniji u ekipi Pariza bio je Nadir Hifi sa 27 poena. Džered Roden je dodao 15 poena, dok je Džastin Robinson upisao 11 poena.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U ekipi Efesa najefikasniji je bio Sejben Li sa 17 poena, uz šest asistencija. Erdžan Osmani je dodao 15 poena, dok je Džordan Lojd upisao 12 poena.

Pariz zauzima 15. mesto na tabeli sa sedam pobeda i 13 poraza, dok se Efes nakon svog četvrtog uzastopnog poraza u Evroligi nalazi na 18. poziciji sa skorom 6/14.

Pariz će svoju narednu utakmicu u Evroligi odigrati 15. januara, kad će dočekati Monako, dok će Efes u petak, 9. januara igrati na gostujućem terenu protiv Olimpije iz Milana.

Parižani su večeras ostvarili svoju prvu pobedu u gostima u svim takmičenjima još od sredine novembra prošle godine, timu Frančeska Tabelinija bilo je potrebno čak devet mečeva da osete slast pobede van svog terena.

Ne propustiteEvroligaZVEZDA PREGAZILA EFES I PRVI PUT U ISTORIJI SLAVILA U ISTANBULU! Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice! VIDEO
EFES-ZVEZDA_47.JPG
EvroligaNIKAD LUĐA KONFERENCIJA PABLA LASA! TRENER EFESA GRMEO POSLE PORAZA OD ZVEZDE! Poludeo zbog pitanja novinara, pa krenuo da ga "rešeta" pred svima! VIDEO
Screenshot 2026-01-02 203848.jpg
Evroliga"UTAKMICU KOJU SMO POBEDILI SA 22 RAZLIKE, ALI I SA MNOGO NEGATIVNIH STVARI" Navijači Zvezde "ugasili" Tviter posle istorijske pobede, evo šta ih sada brine!
EFES-ZVEZDA_47.JPG
EvroligaNova godina za crveno-bele nije mogla bolje da počne! Istorijska pobeda Zvezde u Istanbulu, pogledajte foto galeriju sa ove utakmice!
EFES-ZVEZDA_52.JPG