Najefikasniji u ekipi Pariza bio je Nadir Hifi sa 27 poena. Džered Roden je dodao 15 poena, dok je Džastin Robinson upisao 11 poena.

U ekipi Efesa najefikasniji je bio Sejben Li sa 17 poena, uz šest asistencija. Erdžan Osmani je dodao 15 poena, dok je Džordan Lojd upisao 12 poena.

Pariz zauzima 15. mesto na tabeli sa sedam pobeda i 13 poraza, dok se Efes nakon svog četvrtog uzastopnog poraza u Evroligi nalazi na 18. poziciji sa skorom 6/14.

Pariz će svoju narednu utakmicu u Evroligi odigrati 15. januara, kad će dočekati Monako, dok će Efes u petak, 9. januara igrati na gostujućem terenu protiv Olimpije iz Milana.