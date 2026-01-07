Slušaj vest

Košarkaši Bajerna savladali su u Minhenu ekipu Baskonije rezultatom 96:89 (24:19, 14:27, 22:23, 36:20) u utakmici 20. runde košarkaške Evrolige.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 Bajern je stigao do sedme pobede u Evroligi i trenutno se nalazi na 16. mestu. Baskonija je ostala na šest pobeda i deli poziciju od 17. do 20. mesta.

Tim Svetislava Pešića je upisao šestu uzastopnu pobedu računajući sva takmičenja.

Najzaslužniji za trijumf bio je nemački reprezentativac Andreas Obst. On je odigrao utakmicu karijere pošto je postigao 37 poena. Džasap je pobedi pridoneo sa 17 poena, a Majk sa 13 poena.

Kod gostiju je Spanjolo bio najefikasniji sa 20 poena.

