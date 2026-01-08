Slušaj vest

Trener Bajerna iz Minhena, iskusni srpski košarkaški stručnjak Svetislav Pešić, nasmejao je ljubitelje košarke izjavom koju je dao nakon trijumfa svog tima u 20. kolu Evrolige.

Bajern je velikog preokreta u poslednjoj deonici savladao Baskoniju rezultatom 96:89, a apsolutni junak trijumfa bio je Andreas Obst, koji je ubacio čak 37 poena na ovom meču.

Nakon utakmice popularni Kari prokomentarisao je partiju sjajnog šutera.

Još na konferenciji za medije tokom predstavljanja Pešić je mešao engleski i nemački, pa je bilo jasno da mu je pet godina od poslednjeg inostranog angažmana engleski jezik malo "zarđao".

Sada je u svojoj izjavi na engleskom ubacio i malo srpskog.

Naime, u jednom trenutku opisao Obsta rečima "very good defender on the ball i penetrator".

"Andreas je igrač koji ne igra samo sa samopouzdanjem, nego svoje samopouzdanje gradi kroz odbranu. Posle toga preuzima odgovornost. Može da uradi šta god poželi. Može da prezima u odbrani, da napada, da probija... Može sve. On nije samo odličan šuter, već i veoma dobar defanzivac na lopti i... Penetrator. To je teško za svaku odbranu", rekao je Pešić i izazvao lavinu komentara.