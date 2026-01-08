Slušaj vest

Burna dešavanja u Evroligi, ali van parketa.

Partizan i Crvena zvezda pristupili su novom udruženju u okviru Evrolige, a njega čini osam klubova koji imaju jasne zahteve!

Beogradski večiti postali su, prema pisanju „Basketnews“, deo grupacije koju čini evroligaški klubovi koji nisu u vlasničkoj strukturi ovog takmičenja.

Pored Zvezde i Partizana, udruženje čine Dubai, Hapoel Tel Aviv, Valensija, Monako, Virtus Bolonja i Hapoel Jerusalim. Inicijativu je navodno pokrenuo Dubai, koji je ove sezone ušao u Evroligu i dobio licencu na nekoliko godina.

Cilj je da ovi klubovi imaju veći uticaj u odlučivanju i da više učestvuju u deljenju profita.

Izvori kažu da bi, ukoliko Evroliga na kraju proširi svoju bazu akcionara, to moglo da ojača poziciju lige usred potencijalnog pojavljivanja projekta NBA Evropa, čime bi Evroliga ostala na mestu vodećeg međunarodnog klupskog takmičenja u Evropi.

Spremaju se velike podele i promene u evropskoj košaraci. To je svima jasno.

