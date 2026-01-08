Slušaj vest

Trener Barselone, Ćavi Paskval, izneo je svoja očekivanja pred okršaj sa Partizanom u 21. kolu Evrolige.

U razgovoru sa medijima Paskval, koji je 2010. godine sa Kataloncima osvojio titulu Evrolige, prisetio se poraza koji je njegov tim u šampionskoj sezoni doživeo od ekipe Partizana.

Ćavi Paskval Foto: Saša Pavlić

Lorens Roberts je u poslednjoj sekundi izuzetno uzbudljivog okršaja u Pioniru skinuo loptu sa obruča i doneo trijumf crno-belima protiv ekipe koja je do tog momenta imala niz od 10 uzastopnih pobeda u elitnom takmičenju.

Nekoliko minuta sudije su gledale snimak i odlučile da je igrač Partizana na ispravan način sklonio loptu sa obruča.

"Prošlost je prošlost. Neću da pričam o toj odluci. Ali, bila je to sjajna sezona. Mnogo poštujem trenera Vujoševića. Odmah bih potpisao da i sada izgubimo takvu utakmicu, a da osvojimo Evroligu", rekao je Paskval u razgovoru za "Meridian sport".

"Naravno da imam mnogo sećanja. Posebno jednog, iz 2010. godine. Uvek je zadovoljstvo. Uvek sam ponosan kada igram protiv Partizana", dodao je trener Barse.

Meč Barselona - Partizan na programu je u petak od 20.30 časova.