Slušaj vest

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas održao je konferenciju za medije pred okršaj sa Bajernom iz Minhena u 21. kolu Evrolige.

Iskusni trener otkrio je da se prvi centar tima Nikola Milutinov oporavio od povrede i da će biti u sastavu za meč protiv Bavaraca.

"Milutinov se vraća. Ostali, Vard i Mekisik, vratili su se punim timskim treninzima. Imamo još jedan trening i sutra ćemo videti ko će igrati. Jones će odraditi prvi trening sa ekipom. Ntilikina je neizvestan. Danas je isto toliko neizvestan kao što je bio i pre dva dana", rekao je Barcokas.

Novi igrač Olimpijakosa, Tajrik Džons, moraće da pričeka na svoj debi u novom klubu.

1/9 Vidi galeriju Tajrik Džons Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

"Plan je da njegova situacija ne bude ista kao Morisova, jer je redovno igrao utakmice i u dobroj je formi. Želimo da što pre izađe na teren, ali ne želimo da narušimo timsku hemiju. Idealno bi bilo da zaigra protiv Karditsasa, ali će vas klub o tome obavestiti", otkrio je trener Olimpijakosa.

Olimpijakos trenutno zauzima osmo mesto na tabeli Evrolige sa skorom 11-8.