Slušaj vest

Trener Crvene zvezde Saša Obradović izneo je svoja očekivanja pred okršaj sa Žalgirisom u 21. kolu Evrolige.

Pred put u Kaunas trener crveno-belih otkrio je da centar Ibuka Izundu propustio trening, ali će putovati sa ekipom u Litvaniju.

Prvi meč u povratničkom mandatu Obradovića u Zvezdi bio je upravo protiv Žalgirisa.

"Biće prilično drugačija u odnosu na prvu. Tada sam tek počeo da se upoznajem sa ekipom i prepoznajem šta ko od igrača može da radi. Sada smo dobili nove igrače, pa je i tu bio potreban rad. Žalgiris se malo promenio, vrlo su uigrani, koji su taktički, pet na pet, na pola terena, najbolja ekipa. Biće totalno drugačiji od Valensije. Biće sporiji ritam sigurno i imaće određene targete. Što se nas tiče, znamo šta treba da radimo, pogotovo što to nismo dovoljno radili protiv Valensije. Odbrana i agresivnost moraju da budu bolji, tako smo i pobedili Žalgiris. Znamo kakva nas atmosfera čeka i da kriterijum suđenja može da se menja. Moramo da budemo mirni, ne bi li odigrali koncetrisanu 40 minuta", rekao je Obradović.

Osvrnuo se kratko i na bolan poraz od Valensije u prethodnom kolu i istakao da njegovom timu više "leže" ekipe poput Žalgirisa.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

"Nama odgovara sporiji ritam, bolje se snalazimo. Za razliku od Valensije koja igra u nenormalnom ritmu, gde bi mi trebalo da imamo prednosti, ali kada ne treniraš te stvari, onda lako možeš da uđeš u taj ritam. To se dogodilo protiv Valensije. U većini nam je falilo strpljenje, smislena igra. Sada je protivnik drugačiji, pik-en-rol odbrana… Nikome nije prijatno da izgubiš, pogotovo ako pričaš o najvećim ciljevima i onda tako izgubiš. Moj sastanak je bio podrške, psihološka priprema. Vrlo je teško regenerisati ekipu, a pogotovo imati taktičke zamerke. Sve zavisi od naše energije – na šta smo bazirili i igru".

Samo reči hvale imao je Saša za litvanski tim.

"Žalgiris je jedan čvrst protivnik za bilo koga. Da ne ulazimo u prošlost. Ekipa koja je godinama zajedno, pogotovo Litvanaca. Ključ je da odgovorimo na njihovou čvrstinu. Utakmica znači za obe ekipe. Nema lakih mečeva više. Očekujemo zahtevnu utakmicu i nadam se uvek dobrom", kaže Obradović.

Prokomentarisao je i trenutni status Stefana Miljenovića, koji je izgubio mesto u rotaciji nakon što su se povređeni igrači oporavili.

Svesni smo i kako je roster pravljen. To može pet igrača da pita, ne samo Miljenović. Da je lako, svi bi mogli da rade ovaj posao. Nije samo da vodiš računa o kraćoj rotaciji, nego moraš da vodiš računa o celoj ekipi. Nekad se neko mora žrtvovati zbog kreiranja forme drugog igrača, iako je Stefan uradio dobar posao kada nije bilo pola tima. Neko sa rejtingom, ugovorom dobije veću ulogu. Gde je ovaj sa velikim ugovorom? Sve je stvar dobrog objašnjavanja. Dobro smo povezani i mnogo razmišljam o njemu, kao i drugima", kaže Obradović.

Kurir sport/Meridian sport