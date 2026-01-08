Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde Donatas Motejunas izjavio je danas pred utakmicu 21. kola Evrolige da "crveno-beli" moraju da pokažu reakciju posle lošeg meča protiv Valensije u prethodnom kolu.

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće sutra od 19 časova Žalgirisu u Kaunasu. "Crveno-beli" su pre dva dana u Beogradu poraženi od Valensije rezultatom 106:89 u 20. kolu Evrolige.

"Posle naše sramotne poslednje partije, očigledno moramo da reagujemo. Imali smo dobar trening danas. Moramo da se vratimo osnovama, načinu na koji igramo, načinu na koji smo igrali kada smo imali sjajan period. Mislim da su svi toga svesni i da smo spremni", rekao je Motejunas na konferenciji za novinare.

1/6 Vidi galeriju Crvena zvezda - Valensija Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

On je naveo da dobro zna šta očekuje Zvezdu, pošto je karijeru počeo u litvanskom klubu.

"Odrastao sam u Kaunasu, navijač sam Žalgirisa od rođenja. Mnogo je sličnosti sa time kako navijači ovde odrastaju, rođenjem dobijaš tim za koji navijaš, ne biraš. Naravno da su za mene tu upletena brojna osećanja, kao mladom igraču bio mi je san da igram za taj tim, to je velika čast, najjači tim u Litvaniji sa velikom istorijom. Pritom ove godine igraju sjajno, tako da nas očekuje teška bitka", izjavio je košarkaš Crvene zvezde.

Motejunas je istakao da će imati emocije zbog povratka u Litvaniju.

"Manje-više je isto kao kada se srpski igrači vrate da igraju u Srbiji. Mnogo je ljubavi s moje strane prema klubu, ali u isto vreme je ovo posao, želim da sutra pobedimo. Neće biti lako, atmosfera je uvek intenzivna. Igraju odlično kod kuće i moramo da budemo koncentrisani i ne ponavljamo greške", poručio je Motejunas.

Zvezda se nalazi na 10. mestu na tabeli Evrolige sa 11 pobeda i devet poraza, dok je Žalgiris na devetoj poziciji sa istim učinkom.