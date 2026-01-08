"Valensija je bila bolja od nas, malo smo pravili defanzivnih grešaka, imali smo puno teških šuteva, ali sutra je novi meč, čeka nas još jedan težak rival. U Kaunasu će biti važno da igramo našu igru, da budemo organizovaniji u defanzivi. Treba samo da izađemo na teren, da se ne vraćamo nazad, da igramo iz dana u dan. Svaki duel je težak u Evroligi. Sutra će biti isto tako, videli ste koliko je nezgodno bilo pobediti ih ovde u prvom delu sezone", poručio je Nvora.