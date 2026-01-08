NVORA OTKRIO RECEPT ZA ŽALGIRIS: Evo šta Zvezda mora da uradi u Kaunasu...
Zvezda je u utorak doživela neugodan poraz od Valensije i zakomplikovala svoje šanse u borbi za plej-in.
Oba tima će u taj meč ući sa skorom 11-9, a Zvezda je u prvom duelu na debiju Saše Obradovića slavila sa 88:79.
Svoja očekivanja pred meč izneo je košarkaš Zvezde Džordan Nvora, koji je sa 24 poena bio najzaslužniji za pobedu crveno-belih protiv litvanskog velikana u prvom delu sezone. .
"Valensija je bila bolja od nas, malo smo pravili defanzivnih grešaka, imali smo puno teških šuteva, ali sutra je novi meč, čeka nas još jedan težak rival. U Kaunasu će biti važno da igramo našu igru, da budemo organizovaniji u defanzivi. Treba samo da izađemo na teren, da se ne vraćamo nazad, da igramo iz dana u dan. Svaki duel je težak u Evroligi. Sutra će biti isto tako, videli ste koliko je nezgodno bilo pobediti ih ovde u prvom delu sezone", poručio je Nvora.