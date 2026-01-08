Slušaj vest

Oba tima će u taj meč ući sa skorom 11-9, a Zvezda je u prvom duelu na debiju Saše Obradovića slavila sa 88:79.

I jedni drugi se bore za plasman u doigravanje, a svoja očekivanja pred meč izneo je trener Žalgirisa Tomas Masiulis.

"Susrećemo se sa fizički jakim protivnikom, sa visokim timom, koji ima mnogo talenta", rekao je strateg Žalgirisa.

Upitan je za formu oba tima?

"Mogu da pričam o mom timu i našem slučaju. Svi timovi imaju takav period u sezoni, to je normalno. Izgledali smo bolje na početku, ali i sada nam nedostaju neke stvari - ne uspevamo da korigujemo detalje".

Trener Litvanaca nema dilemu ko je Zvezdin najbolji košarkaš.

"Verovatno Džordan Nvora. Brojke su mu impresivne i igra kao pravi MVP. Igrao je sjajno protiv nas. On je najkonstantniji igrač kod Zvezde".

Upitan je i za Litvanca u redovima Zvezde Donatasa Motejunasa i šta donosi ekipi?

"Stabilnost, čvrstina, to donosi, mada više ono što daje svlačionici kao lider i iskusan igrač. Daje mnogo ekipi na taj način. Mislim da ono što treneri očekuju od njega, on to i daje. On nije igrač koji će da postigne 20 poena, ali radi sve druge stvari - blokira, asistira, čita igru - daje iskustvo", zaključio je trener Žalgirisa.