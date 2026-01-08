Slušaj vest

U poslednje vreme bilo je dosta spekulacija da će Vašington promeniti sredinu, ali sada se oglasio njegov agent i razrešio sve nedoumice.

1/7 Vidi galeriju Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

“Ne znam odakle su te glasine, jer nas niko nije zvao, ali koliko je meni poznato niko nije kontatirao ni Partizan”, rekao je Minja Ilić za "Meridian sport"

Agent Dvejna Vašingtona ističe kako je Amerikanac zadovoljan u Partizanu.

"Da budemo realni i iskreni. Vreme prelaznog roka otvara vrata silnim spekulacijama, pa tako se Dvejn našao u tome. Ne svojom voljom. Zadovoljan je u Partizanu. Naravno, nije zadovoljan rezultatima. Ali, usponi i padovi su neminovni u sportu. naravno, bilo bi bolje da je više uspona".

Vašington u budućnosti možda bude član reprezentacije Nemačke.

"Zakoračio je u proces dobijanja državljanstva jer je rođen u Nemačkoj, a da li će da igra za nacionalni tim, zavisi ne samo od njegovih igara, već od selektora. Nesporno da kod njega postoji želja".

Prvi naredni meč Partizan igra protiv Barselone več u petak u "Blaugrani" od 20. 45 časova.