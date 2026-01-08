Slušaj vest

U poslednje vreme bilo je dosta spekulacija da će Vašington promeniti sredinu, ali sada se oglasio njegov agent i razrešio sve nedoumice.

Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ne znam odakle su te glasine, jer nas niko nije zvao, ali koliko je meni poznato niko nije kontatirao ni Partizan”, rekao je Minja Ilić  za "Meridian sport"

Agent Dvejna Vašingtona ističe kako je Amerikanac zadovoljan u Partizanu.

"Da budemo realni i iskreni. Vreme prelaznog roka otvara vrata silnim spekulacijama, pa tako se Dvejn našao u tome. Ne svojom voljom. Zadovoljan je u Partizanu. Naravno, nije zadovoljan rezultatima. Ali, usponi i padovi su neminovni u sportu. naravno, bilo bi bolje da je više uspona".

Vašington u budućnosti možda bude član reprezentacije Nemačke.

"Zakoračio je u proces dobijanja državljanstva jer je rođen u Nemačkoj, a da li će da igra za nacionalni tim, zavisi ne samo od njegovih igara, već od selektora. Nesporno da kod njega postoji želja".

Prvi naredni meč Partizan igra protiv Barselone več u petak u "Blaugrani" od 20. 45 časova.

Ne propustiteEvroligaKONAČNO DOBRE VESTI ZA PARTIZAN: Crno-beli osetno jači idu na megdan Barseloni
profimedia-1008245174.jpg
EvroligaTRENER PARTIZANA POTVRDIO UŽASNE VESTI! Jedan od najboljih košarkaša crno-belih ne igra protiv Monaka, ali evo koji igrači se vraćaju u tim!
Đoan Penjaroja
KošarkaKAKAV POČETAK NOVE 2026. GODINE! MVP bombarder u dresu Partizana!
partizan-zvezda-evroliga-553976.JPG
EvroligaKO NAPUŠTA PARTIZAN? Karlik Džons, Dvejn Vašington, Tajrik Džons, Vanja Marinković? Tek će biti vrelo u 2026. godini - ovo su potencijalni odlasci iz Humske!
PARTIZAN-CEDEVITA_65.JPG

19.12.2025. TRI GODINE OD SMRTI FUDBALSKOG VELIKANA SINIŠE MIHAJLOVIĆA Izvor: kurir tv