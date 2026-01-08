Slušaj vest

Košarkaši Partizana u petak od 20.30 časova gostuju Barseloni u utakmici 21. kola Evrolige.

Čelnici ovog takmičenja odredili su sudijsku trojku za ovaj susret. Tako će u "Blaugrani" suditi dvojica Francuza i jedan Ukrajinac.

Sudijsku trojku, koju čine još Hju Tepenije i Boris Rižik, predvodi Mehdi Difala.

Difala je sudio meč Crvenoj zvezdi protiv Valensije u "Pioniru", a crno-belima je ostao u gorkom sećanju zbog odluka na utakmici protiv Armanija na startu sezone.

Francuski arbitar se čak našao na meti podsmeha košarkaške javnosti dosudivši "fantomski" faul Džabarija Parkera na Leandru Bolmaru, u prelomnim momentima meča Partizana i milanske Olimpije u Beogradu, a koji je lako mogao uticati na konačan ishod meča.