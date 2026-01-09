Slušaj vest

Partizan je u katastrofalnoj seriji od šest uzastopnih poraza u Evroligi i nalazi se na poslednjem mestu na tabeli sa učinkom 6-14.

Crno-beli će se tako sastati ponovo sa Ćavijem Paskvalom, posle dugo godina, a španski trener je pričao o njima pred duel.

Ćavi Paskval je obraćanje medijima pred utakmicu počeo podsećanjem na duel iz 2010. godine, kada je Barselona poražena u poslednjim sekundama, kada je Pit Majkel promašio šut za pobedu, te je bilo i mnogo pitanja oko toga da li je sve bilo regularno.

"Igrao sam mnogo utakmica protiv Partizana, ali jedna mi je posebno ostala u sećanju, ona iz 2010. godine. Bila je to neverovatna utakmica, sa fantastičnom atmosferom. Naravno da pamtim i poslednji šut Pita Mikela. Bio je to vrhunski duel. Ipak, to je prošlost i ne bih se previše vraćao na nju. Izgubili smo tu utakmicu, ali bih bez razmišljanja opet izabrao isti scenario, poraz u Beogradu i titulu Evrolige na kraju sezone. Nemam nikakvu dilemu oko toga. Imam veliko poštovanje prema Partizanu i prema Dušku Vujoševiću, koji je tada radio izvanredan posao."

Pričao je o Đoanu Penjaroji, koga je upravo nasledio na klupi Barselone.

"Đoan je bio naš trener, nadam se da će ga toplo dočekati. Pored životnih teškoća, ponekad stvari idu dobro, a ponekad ne. Đoan je sjajan momak i dao je sve od sebe da pokuša i da da sve od sebe. Sve to navijači veoma cene, ali on je jedan od nas.

Očekuje tešku utakmicu.

"Košarka pripada igračima. Oni rade veoma dobro, uvek su spremni, svi zajedno. Ponekad igramo dobru košarku. Moramo se fokusirati na sutrašnju utakmicu. Kada igramo dobro, nema razloga da to ne ponovimo. Partizan će igrati sa manje pritiska nego kada igraju kod kuće. Moramo da igramo veoma dobro sutra. Biće veoma motivisani i ne mislim da će zaostati."

"Evroligu vidim kao veoma otvorenu. Pobedite dve ili tri utakmice zaredom i ili ste na vrhu ili na dnu. Na pola smo takmičenja i ne vidim da je taj deo još uvek odlučan. Sada se vraćamo kući nakon što smo pobedili Real Madrid i Makabi. Zaista smo željni pobede, jer poslednji put kada smo igrali pred našom publikom, nismo uspeli."