CRVENO-BELI U PAKLU KAUNASA: Evo gde možete pratiti prenos meča Žalgiris - Crvena zvezda
Obe ekipe imaju identičan učinak 11-9 i grčevito se bore za plasman u doigravanje.
Zvezda je u utorak ubedljivo poražena od Valensije i sada mora negde da nadoknadi neprijatan poraz.
Crvena zvezda - Žalgiris Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Žalgiris je u prethodnom kolu poražen od Virtusa u Bolonji.
U prvom delu takmičenja Zvezda je slavila u Beogradu rezultatom 88:79, na debiju Saše Obradovića.
Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arena sporta", a sva dešavanja pre, za vreme i posle meča na našem sajtu.
Utakmica u Kaunasu počinje u 19 časova.
