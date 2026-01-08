Slušaj vest

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da je Barselona veliki tim koji je u poslednja dva meseca pobedio veliki broj utakmica.

"Očekuje nas još jedna teška utakmica, nakon meča sa Monakom. Barselona je takođe veliki tim i imaju odličnu atmosferu, a u poslednja dva meseca su pobedili veliki broj utakmica. Biće to zahtevan meč, ali mi ostajemo dosledni našem planu i moramo da verujemo u sebe. Iako Barselona dobro igra i imaju odlične igrače, mislim da je dobar momenat da nastavimo da gradimo karakter i da rastemo kao tim", rekao je Penjaroja, a preneo klub.

Partizan će sutra gostovati Barseloni u utakmici 21. kola Evrolige.

"Potrebno je da igramo mnogo bolje u odnosu na prethodnu utakmicu, posebno kako smo igrali u prvom poluvremenu", dodao je on.

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington je rekao da će njegova ekipa dati sve od sebe u duelu sa Barselonom.

"Izgubili smo poslednju utakmicu od njih Klajburnovim šutem sa pola terena u poslednjoj sekundi i znamo koliko je ta utakmica značila. Znamo i da je naš trener Penjaroja ranije vodio njihov tim, što čini ovaj meč još posebnijim za nas. Ipak, uzbuđeni smo zbog prilike koja je pred nama, tako da ćemo izaći na teren i dati sve od sebe. Moramo da igramo svoju igru i da se borimo za pobedu", rekao je Vašington.