Loše igre u poslednje vreme upalile su crvene lampice u Panatinaikosu.

Grčki tim je izgubio dve utakmice na svom terenu, od Olimpijakosa i Virtusa, Što ga trenutno stavlja van prvih šest mesta na tabeli.

Vlasnik Dimitris Janakopulos je pružio podršku ekipi, ali je jasno da tim nema još puno kredita.

O tome je pričao i trener Ergin Ataman, koji je rekao da će otići ukoliko ekipa ne osvoji titulu u Grčkoj ili Evroligi.

To je otvorilo spekulaciju da bi Obradović mogao da se vrati u tim iz Atine.

U međuvremenu su Grci u ponudi kladionica stavili opciju koji je naredni tim koji će preuzeti Željko Obradović.

Najtrofejniji trener Evrolige odmara posle razlaza sa Partizanom. Najavio je da do leta neće preuzimati posao, ali kvote na povratak u Panatinaikos su sve manje i manje. Obradović je pet od svojih devet titula Evrolige osvojio sa Panatinaikosom, a kvota za povratak u ovaj klub je sada 2,00.

Željko Obradović, Panatinaikos, kvota Foto: Printskrin

Grci su u ponudu stavili još nekoliko opcija, te su tako tu Armani Olimpija iz Milana (kvota 6,00), PAOK (kvota 7,00), Dubai (8,00), Makabi (8,00) i Hapoel (11,00).

Interesantno je da na listi nema opcije povratka u Partizan.