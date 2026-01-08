Košarkaši Crvene zvezde gostuju Žalgirisu u utakmici 21. kola Evrolige
EVROLIGA
POZNATO KO SUDI ZVEZDI U KAUNASU: Crveno-beli ga ne pamte po dobrom!
Obe ekipe imaju identičan učinak 11-9 i grčevito se bore za plasman u doigravanje.
Crvena zvezda - Žalgiris Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Zvezda je u utorak ubedljivo poražena od Valensije i sada mora negde da nadoknadi neprijatan poraz.
Žalgiris je u prethodnom kolu poražen od Virtusa u Bolonji.
U prvom delu takmičenja Zvezda je slavila u Beogradu rezultatom 88:79, na debiju Saše Obradovića.
Određeni su i arbitri za ovaj meč.
Glavni sudija biće Španac Huan Karlos Garsija. Pomagaće mu Žordi Alijaga takođe iz Španije i Kerem Baki iz Turske.
Garsija nije ostao u lepom sećanju navijačima crveno-belih jer je u prošlosti doneo par problematičnih odluka na štetu crveno-belih.
Utakmica u Kaunasu igra se u petak od 19 časova.
