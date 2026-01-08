Slušaj vest

Obe ekipe imaju identičan učinak 11-9 i grčevito se bore za plasman u doigravanje.

Crvena zvezda - Žalgiris Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Zvezda je u utorak ubedljivo poražena od Valensije i sada mora negde da nadoknadi neprijatan poraz.

Žalgiris je u prethodnom kolu poražen od Virtusa u Bolonji.

U prvom delu takmičenja Zvezda je slavila u Beogradu rezultatom 88:79, na debiju Saše Obradovića.

Određeni su i arbitri za ovaj meč.

Glavni sudija biće Španac Huan Karlos Garsija. Pomagaće mu Žordi Alijaga takođe iz Španije i Kerem Baki iz Turske.

Garsija nije ostao u lepom sećanju navijačima crveno-belih jer je u prošlosti doneo par problematičnih odluka na štetu crveno-belih.

Utakmica u Kaunasu igra se u petak od 19 časova.

