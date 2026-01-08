Slušaj vest

Ekipa Reala iz Madrida upisala je 13. pobedu u Evroligi.

Madriđani su u 21. kolu pred praznim tribinama u svojoj "Movistar" areni savladali Makabi rezultatom 98:86 (21:25, 27:22, 28:18, 22:21).

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 Izraelci su ostali na osam pobeda, a doživeli su 13. poraz.

Mario Hezonja je sa 16 poena bio najefikasniji u svom timu. Poen manje je postigao Kampaco, dok su po 12 poena ubacili Lajls i Feliz. Dvocifren je bio i Dek sa 11 poena.

U timu iz Tel Aviva Dibartolomeo je postigao 14 poena, Lif 13, Lundberg 12, Klark 11, a Hovard 10.

Real u narednom kolu dočekuje u El klasiku Barselonu, dok Makabi dočekuje Žalgiris.

Ne propustiteEvroligaNEDOVIĆ OSVETIO CRVENU ZVEZDU: Monako u derbiju kola slavio u Valensiji
Nemanja Nedović
EvroligaZA MIR U KUĆI JANAKOPULOSA: Panatinaikos prekinuo lošu seriju, u Atini stradala čeka Duška Ivanovića
Panatinaikos, Virtus, Alen Smailagić, Evroliga
EvroligaPOZNATO KO SUDI ZVEZDI U KAUNASU: Crveno-beli ga ne pamte po dobrom!
zvezda-zalgiris-892940.JPG
EvroligaŽELJKO OBRADOVIĆ SVE BLIŽI PANATINAIKOSU: Grci objavili kvote! U ponudi još nekoliko ekipa, ali ne i Partizan
partizan-monaco-513237.JPG
EvroligaKAMENJAŠ SRUŠIO ŠAMPIONA: Dubai se pobedom nad Fenerbahčeom vratio u trku za plej-of
Dubai, Fenerbahče, Evroliga
EvroligaPOZNATO KO SU SUDIJE NA UTAKMICI BARSELONA - PARTIZAN: Crno-belima u Španiji sudi arbitar koga pamte po fantomskoj odluci
Mehdi Difala, sudija, Evroliga

Sporni faul Loa na Kampacu na Real Madrid Žalgiris Izvor: TV Arena sport/Screenshot