Ekipa Reala iz Madrida upisala je 13. pobedu u Evroligi.

Madriđani su u 21. kolu pred praznim tribinama u svojoj "Movistar" areni savladali Makabi rezultatom 98:86 (21:25, 27:22, 28:18, 22:21).

Izraelci su ostali na osam pobeda, a doživeli su 13. poraz.

Mario Hezonja je sa 16 poena bio najefikasniji u svom timu. Poen manje je postigao Kampaco, dok su po 12 poena ubacili Lajls i Feliz. Dvocifren je bio i Dek sa 11 poena.

U timu iz Tel Aviva Dibartolomeo je postigao 14 poena, Lif 13, Lundberg 12, Klark 11, a Hovard 10.

Real u narednom kolu dočekuje u El klasiku Barselonu, dok Makabi dočekuje Žalgiris.