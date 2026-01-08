Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa pobedili su večeras na svom terenu u Atini Virtus 84:71 (23:15, 16:18, 17:15, 28:23), u 21. kolu Evrolige.

Panatinaikos su do pobede predvodili Kendrik Nan sa 21 poenom i Rišuan Holms sa 16 poena i devet skokova.

Najefikasniji kod Virtusa bio je Karsen Edvards sa 24 poena.

Panatinaikos je prekinuo niz od dva uzastopna poraza na domaćem terenu, pa je sada šesti sa 13 pobeda i osam poraza, a Virtus je na 12. mestu sa 10 pobeda i 11 poraza.

U narednom kolu, Panatinaikos će u Minhenu gostovati Bajernu, dok će Virtus gostovati Dubaiju.

