Nedović je bio najkorisniji u svom timu sa 21 indeksnim poenom
Evroliga
NEDOVIĆ OSVETIO CRVENU ZVEZDU: Monako u derbiju kola slavio u Valensiji
Slušaj vest
Košarkaši Monaka savladali su kao gosti u derbiju 21. kola Evrolige Valensiju 101:92 (26:28, 27:14, 23:28, 25:22).
Druženje sa saigračem je za njega neprocenjivo Foto: Petar Aleksić, Starsport/Srđan Stevanović, Printscreen
Vidi galeriju
"Kneževi" su petom uzastopnom pobedom stigli do 14 trijumfa, čie su se izjednačili na vrhu tabele sa Valensijom. Obe ekipe imaju i po sedam poraza.
Sjajnu formu tima Vasilisa Spanulisa potvrdio je Nemanja Nedović. Dijalo je sa 17 poena bio najefikasniji, ali je Nedović bio najkorisniji u svom timu sa 21 indeksnim poenom. Postigao je 16 poena, uz dva skoka, tri asistencije i tri osvojene lopte. Poen manje je upisao Hejs, dok su Džejms i Blosomgejm postigli po 14 poena. Dvocifren je bio i Mirotić sa 13 poena.
Kod domaćina Tejlor je postigao 18 poena, Tompson 17, a Montero 15.
Reaguj
Komentariši