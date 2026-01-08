Slušaj vest

Košarkaši Monaka savladali su kao gosti u derbiju 21. kola Evrolige Valensiju 101:92 (26:28, 27:14, 23:28, 25:22).

 "Kneževi" su petom uzastopnom pobedom stigli do 14 trijumfa, čie su se izjednačili na vrhu tabele sa Valensijom. Obe ekipe imaju i po sedam poraza.

Sjajnu formu tima Vasilisa Spanulisa potvrdio je Nemanja Nedović. Dijalo je sa 17 poena bio najefikasniji, ali je Nedović bio najkorisniji u svom timu sa 21 indeksnim poenom. Postigao je 16 poena, uz dva skoka, tri asistencije i tri osvojene lopte. Poen manje je upisao Hejs, dok su Džejms i Blosomgejm postigli po 14 poena. Dvocifren je bio i Mirotić sa 13 poena.

Kod domaćina Tejlor je postigao 18 poena, Tompson 17, a Montero 15.

