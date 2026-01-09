"NAPADAJU ME JER SAM TURČIN! SLALI SU MI PORUKE..." Ergin Ataman zagrmeo kao nikada do sada: Stao pred kamere, pa digao glas i ogolio dušu!
Košarkaši Panatinaikosa savladali su Virtus rezultatom 84:71 i prekinuli su neuspešan niz od dva vezana poraza u Evroligi, a trener grčkog velikana, Ergin Ataman, održao je burnu konferenciju za medije posle ove utakmice.
Ataman je ogolio dušu, a otkrio je i kako su ga navijači Panatinaikosa napali jer je Turčin.
- Volite da me podsetite šta sam osvojio u svojoj karijeri, 20 domaćih trofeja u Turskoj, šest titula, šest Kupova, osam Superkupova, u Grčkoj titula i Kup u dve godine. U poslednjih pet sezona tri Evrolige, ne u poslednjih 10 ili 15 godina i drugo, Evrokup, Evročelendž sa timom koji niko nije verovao da će uraditi tako nešto. Ja verujem u sebe, nikada se ne krijem iza trofeja koje sam osvojio u prošlosti. Ovaj izazov je za mene, nadam se da će biti i za moje igrače. Ako ste u Panatinaikosu, možda i najboljem klubu u Evropi, morate da imate velike ciljeve. Možemo da pobedimo i da izgubimo. Ali bilo je tužno da sam video ljude da su posle dva poraza izgubili poverenje u mene i igrače. Ja uvek imam veliko poverenje u gospodina Janakopulosa, juče me je pozvao zbog rođendana, uvek je iza mene. Ja sam strpljiv čovek, ali ako izgubim strpljenje, ja odlazim. To sam radio u svim momentima moje karijere - počeo je priču Ergin Ataman, pa u dahu nastavio:
- Nisam ovo rekao jer želim da odem, već zbog ovoga što želim da pokažem kakvi su moji ciljevi tokom čitave karijere. Ali, pogledajte sada tabelu Evrolige, ko je najbolji tim sada, koja je razlika, gde je Olimpijakos, gde je Fenerbahče? Svi smo na istom. Ali, nažalost, video sam na društvenim mrežama posle meča sa Milanom, koji smo izgubili, da su neki ljudi počeli da me napadaju zbog moje zemlje. Slali su mi poruke da sam Turčin, da moram da odem jer sam loš za Panatinaikos. Ponosan sam što sam Turčin, ali volim Grčku, volim Atinu i Panatinaikos. Ali, ovde sam zbog uspeha. Zbog ovoga sam pokazao pesnicu pred početak meča, jer ta sinergija mora da se pronađe kod svih, kod navijača, igrača, stručnog štaba, uprave, i onda ćemo ostvariti ciljeve. Nikada ne odustajemo od velikih ciljeva.
