- Volite da me podsetite šta sam osvojio u svojoj karijeri, 20 domaćih trofeja u Turskoj, šest titula, šest Kupova, osam Superkupova, u Grčkoj titula i Kup u dve godine. U poslednjih pet sezona tri Evrolige, ne u poslednjih 10 ili 15 godina i drugo, Evrokup, Evročelendž sa timom koji niko nije verovao da će uraditi tako nešto. Ja verujem u sebe, nikada se ne krijem iza trofeja koje sam osvojio u prošlosti. Ovaj izazov je za mene, nadam se da će biti i za moje igrače. Ako ste u Panatinaikosu, možda i najboljem klubu u Evropi, morate da imate velike ciljeve. Možemo da pobedimo i da izgubimo. Ali bilo je tužno da sam video ljude da su posle dva poraza izgubili poverenje u mene i igrače. Ja uvek imam veliko poverenje u gospodina Janakopulosa, juče me je pozvao zbog rođendana, uvek je iza mene. Ja sam strpljiv čovek, ali ako izgubim strpljenje, ja odlazim. To sam radio u svim momentima moje karijere - počeo je priču Ergin Ataman, pa u dahu nastavio: