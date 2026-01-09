Slušaj vest

Košarkaše Partizana očekuje novo teško evroligaško iskušenje i gostovanje Barseloni (petak, 20.30).

Biće ovo povratak Đoana Penjaroje u Barselonu koju je do skoro predvodio, te se španski trener našao u centru pažnje uoči ovog duela.

Penjaroja je dobio neočekivanu poruku i to od Tornikea Šengelije, asa Barse.

- Zaslužuje toplu dobrodošlicu od svih nas. Bio je šef struke ovde do skoro, veoma mi je drag. Radio je najbolje što je mogao, uživali smo sa njim i cenim sve što je uradio za mene i za klub. Možda će biti komplikovano jer nas poznaje odlično, ali uzećemo to u obzir - rekao je Šengelija za Mundo Deportivo.

Svoj komentar uoči ovog duela dao je i trener Barse, Ćavi Paskval.

- Partizan ima fantastičnu ekipu sa mnogo individualnog kvaliteta, Kalates, Parker, Fernando, Osetkovski... Svi su oni bili važni u najboljim španskim timovima. Igraće sa manje pritiska nego kod kuće, doći će motivisani i verujem da će ostati u utakmici do samog kraja. Moraćemo da pružimo odličnu partiju kako bismo pobedili - dodao je Paskval.

Partizan je trenutno poslednji u Evroligi sa skorom 6-14, dok su Katalonci na petoj poziciji uz 13 pobeda i sedam poraza.

