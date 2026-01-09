Panatinaikos je pobedio Virtus, a ovo su najzanimljiviji detalji sa utakmice
EVROLIGA
Buđenje Panatinaikosa: Pogledajte kako je grčki velikan stigao do pobede protiv Virtusa (VIDEO)
Slušaj vest
U četvrtak, 8. januara, odigrano je ukupno četiri meča Evrolige.
Evroliga, četvrtak, 8. januar Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Marchi / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Košarkaši Panatinaikosa uspeli su da prekinu loš niz od dva meča bez pobede u Evroligi i pred domaćim navijačima srušili su Virtus iz Bolonje rezultatom 84:71.
Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši